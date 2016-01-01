В Росії кількість жертв отруєння «Боярышником» зросла до 71 осіб

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Більшість постраждалих надходить до лікарні вже у стані коми

Кількість загиблих від отруєння сурогатним концентратом «Боярышника» (настоянка глоду) в російському місті Іркутську досягло 71 людини. Про це повідомила представник МОЗ РФ у регіоні Тетяна Шкурська, передають російські ЗМІ.

«Загальна кількість постраждалих - 117. За ніч надійшов ще один чоловік. На лікуванні в стаціонарі перебувають 36», - сказала Шкурська.

Раніше лікарі повідомляли, що більшість постраждалих надійшло у лікарні в стані коми. З моменту вживання косметичного лосьону «Боярышник» до появи симптомів отруєння проходить від однієї до 24 годин.

Масове отруєння підробленим засобом, в складі якого виявили метиловий спирт, сталося в Іркутську 17 грудня. Слідчі РФ порушили кримінальну справу. Під час розслідування вони знайшли підпільні цехи з виробництва продукту, затримали 12 осіб, які поширювали отруйну рідину.