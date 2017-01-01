В Росії контрактник поранив з рушниці поліцейських та застрелився

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Російські військові

Один із правоохоронців госпіталізований

У Дзержинську Нижегородської області РФ військовослужбовець Росгвардії вистрілив у поліцейських, а потім наклав на себе руки. Про це з посиланням на прес-службу ГУ МВС по області повідомляє «Интерфакс».

Зазначено, що співробітники ДАІ у Дзержинську спробували зупинити машину, яка «дивно їхала». Водій не виконав вимог, після чого правоохоронці почали переслідувати автомобіль.

«Коли він зупинився і співробітники ДАІ стали підходити, він вистрілив у них із рушниці», - повідомили в прес-службі. Після цього гвардієць завдав собі смертельне поранення.

Співробітник поліції отримав легке поранення і був госпіталізований. У прес-службі управління Росгвардії підтвердили цю інформацію, зазначивши, що загиблий був контрактником. За даними попереднього службового розгляду, у нього були сімейно-побутові проблеми.

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