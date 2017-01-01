  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    В Росії контрактник поранив з рушниці поліцейських та застрелився

    • Сьогодні, 06:09
    • Розсилка
    Російські військові
    Російські військові

    Один із правоохоронців госпіталізований

    У Дзержинську Нижегородської області РФ військовослужбовець Росгвардії вистрілив у поліцейських, а потім наклав на себе руки. Про це з посиланням на прес-службу ГУ МВС по області повідомляє «Интерфакс».

    Читайте також

    Зазначено, що співробітники ДАІ у Дзержинську спробували зупинити машину, яка «дивно їхала». Водій не виконав вимог, після чого правоохоронці почали переслідувати автомобіль.

    «Коли він зупинився і співробітники ДАІ стали підходити, він вистрілив у них із рушниці», - повідомили в прес-службі. Після цього гвардієць завдав собі смертельне поранення.

    Співробітник поліції отримав легке поранення і був госпіталізований. У прес-службі управління Росгвардії підтвердили цю інформацію, зазначивши, що загиблий був контрактником. За даними попереднього службового розгляду, у нього були сімейно-побутові проблеми.

    «Главком» також повідомляв, що у Дагестані сутичка борців завершилася масовою бійкою. Десятки вболівальників вибігли на ринг

    Читайте також
    Росія стрільба
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ