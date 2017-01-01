В Росії на переправі до окупованого Криму спалахнув бунт

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Свідки подій пишуть про те, що порт Кавказ не пропускає не тільки фури, а й будь-які транспортні засоби, в тому числі легкові авто

На переправі до окупованого Криму спалахнув бунт далекобійників.

Про це повідомляє Fakty.ua, подробиці передають місцеві ЗМІ.

Зокрема, йдеться про те, що дорогу перекрили далекобійники, які кілька днів очікують переправи в порту Кавказ.

Учасники блокади перекрили дорогу між накопичувачем у селищі Ілліч і портом Кавказ. Водії вимагають переправи до Криму, оскільки у всіх є вантажі, зокрема швидкопсувні продукти, а вони змушені простоювати 3-4 дні.

Також повідомляють, що протокою курсують три пороми, але все відбувається дуже повільно. У зв’язку з цим учасники акції не пропускають до порту Кавказ не тільки фури, а й будь-які транспортні засоби, зокрема й легкові авто.