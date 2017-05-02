В Росії невдоволених далекобійників намагаються заблокувати на стоянці

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У Єкатеринбурзі трактор вирив канаву навколо стоянки

У Єкатеринбурзі трактор вирив канаву навколо автівок далекобійників що протестують

У Єкатеринбурзі трактор вирив канаву навколо стоянки протестуючих далекобійників, пише російське видання «Медуза».

В результаті виїзд з майданчика виявився перекопаний. Машини, що знаходяться на парковці, не можуть виїхати, а інші не можуть приєднатися до акції.

За словами представників далекобійників, трактор з'явився вранці 2 травня в супроводі поліції.

За даними «Нової газети», зараз в таборі залишаються 11 вантажівок. Десять машин «встигли вирватися», заявив представник протестувальників Наіль Нігаматуллін. Він розповів, що до початку травневих свят в таборі було понад 60 вантажівок, але багато на деякий час виїхали, щоб провести вихідні з родичами.

З 27 березня в Росії тривають протести далекобійників проти збору плати за проїзд великовантажних автомобілів по федеральних трасах (система «Платон»). Найбільш численна акція проходить в Дагестані.