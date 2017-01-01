В Росії опозиціонера Навального арештували на 15 діб
- Сьогодні, 15:44
-
Розсилка
Навального визнали винним в непокорі співробітнику поліції
Тверський районний суд Москви заарештував Олексія Навального на 15 діб.
Про це повідомляє «Дождь».
Навального визнали винним в непокорі співробітнику поліції.
До цього суд також оштрафував політика на 20 тис. рублів (майже 9,5 тис.грн) через організацію мітингу.
Після оголошення вироку у першому звинуваченні, адвокат Навального Ольга Михайлова заявила, що захист не ознайомився зі звинуваченням у другій статті, і попросила перенести засідання суду на наступний день. Суд дав захисту 5 хвилин на ознайомлення з матеріалами.
Під час засідання Навальний попросив викликати до суду прем'єр-міністра Дмитра Медведєва.
«Я хочу викликати в суд реального організатора вчорашнього мітингу. Він зможе пояснити, чому стільки людей вийшли вчора на вулиці», - сказав Навальний.
Нагадаємо, у неділю, 26 березня, в центрі Москви в другій половині дня проходила несанкціонована зі столичною владою масова акція протесту проти корупції.
В ході її проведення був затриманий опозиційний політик Олексій Навальний. Його триматимуть за гратами до розгляду справи у суді. Згодом соратника Навального госпіталізували в Москві після затримання на акції протесту. Він повідомив про побиття з боку поліцейського.
Поліція прийшла в офіс організації, заявивши, що планує провести обшук «через повідомлення про загрозу вибуху». На той час співробітники фонду вели онлайн-трансляцію антикорупційної акції. Поліція затримала всіх співробітників ФБК, які перебували в московському офісі. Їх відвезли до райвідділків, де вони провели всю ніч. Суди у справах затриманих мають відбутися сьогодні вранці. Їм інкримінують «непокору співробітнику поліції».
Після затримання співробітників в офісі ФБК продовжився обшук.
Загалом, затримання в Росії стали наймасовішими в пострадянській історії країни.
Лише в Москві, за попередніми даними, затримали понад тисячу людей.
За побиття поліцейського в російській столиці активістам «світить» довічне ув'язнення.
Дивіться також: «Він нам не Дімон». Протести у Москві: побиття і затримання в одному відео.