В Росії опозиціонера Навального арештували на 15 діб

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Олексій Навальний

Навального визнали винним в непокорі співробітнику поліції

Тверський районний суд Москви заарештував Олексія Навального на 15 діб.

Про це повідомляє «Дождь».

Навального визнали винним в непокорі співробітнику поліції.

До цього суд також оштрафував політика на 20 тис. рублів (майже 9,5 тис.грн) через організацію мітингу.

Після оголошення вироку у першому звинуваченні, адвокат Навального Ольга Михайлова заявила, що захист не ознайомився зі звинуваченням у другій статті, і попросила перенести засідання суду на наступний день. Суд дав захисту 5 хвилин на ознайомлення з матеріалами.

Під час засідання Навальний попросив викликати до суду прем'єр-міністра Дмитра Медведєва.

«Я хочу викликати в суд реального організатора вчорашнього мітингу. Він зможе пояснити, чому стільки людей вийшли вчора на вулиці», - сказав Навальний.

Нагадаємо, у неділю, 26 березня, в центрі Москви в другій половині дня проходила несанкціонована зі столичною владою масова акція протесту проти корупції.

В ході її проведення був затриманий опозиційний політик Олексій Навальний. Його триматимуть за гратами до розгляду справи у суді. Згодом соратника Навального госпіталізували в Москві після затримання на акції протесту. Він повідомив про побиття з боку поліцейського.

Поліція прийшла в офіс організації, заявивши, що планує провести обшук «через повідомлення про загрозу вибуху». На той час співробітники фонду вели онлайн-трансляцію антикорупційної акції. Поліція затримала всіх співробітників ФБК, які перебували в московському офісі. Їх відвезли до райвідділків, де вони провели всю ніч. Суди у справах затриманих мають відбутися сьогодні вранці. Їм інкримінують «непокору співробітнику поліції».

Після затримання співробітників в офісі ФБК продовжився обшук.

Загалом, затримання в Росії стали наймасовішими в пострадянській історії країни.

Лише в Москві, за попередніми даними, затримали понад тисячу людей.

За побиття поліцейського в російській столиці активістам «світить» довічне ув'язнення.

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