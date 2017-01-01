В Росії перенесли похорон поета Євтушенка

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Євген Євтушенко

У США прощання з Євтушенко буде організовано 5 квітня

Похорон поета Євгена Євтушенка в Росії перенесено на 12 квітня.

Про це повідомило агентство «ТАСС» з посиланням на друга родини поета Михайла Моргуліса.

«Спочатку ми планували похорон на 9 квітня, але оскільки це неділя і до того ж свято, Вербна неділя, то прийняли рішення відкласти прощання з Женєю і похорон на 12 квітня», - зазначив Моргуліс.

Громадянська панахида пройде в Москві в Будинку літераторів, а поховають поета, як і планувалося, в підмосковному селищі Передєлкіно. В даний час прощання і похорон плануються на один день.

У США прощання з Євтушенко буде організовано в найближчу середу, 5 квітня.

«Відспівування в церкві Університету міста Талса (штат Оклахома) і прощання пройде в середу, о 17:00 за місцевим часом (01:00 6 квітня)», - сказав Моргуліс.

Відспівування пройде в міжконфесійній церкві, де зберуться друзі та близькі поета.

Після цього, імовірно, у середу-четвер, тіло буде доставлене в Росію. Однак церемонія прощання й похорону відбудеться вже наступного тижня, оскільки, як сказав друг сім'ї, «там не встигають все організувати і завершити, не вистачає часу».

Нагадаємо, 31 березня російського поета Євгена Євтушенка госпіталізували в США. Однак врятувати не змогли, на 85-му році життя поет помер. Син Євтушенка заявив, що його батько був хворий на рак.