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    В Росії підліток напідпитку влаштував на Великдень ДТП: розбив 11 автомобілів

    • Сьогодні, 08:54
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    Батьки підлітка мають виплатити матеріальну шкоду

    У Владивостоці притягнули до відповідальності підлітка, який скоїв 16 квітня ДТП з 11 автомобілями в стані алкогольного сп'яніння. Про це повідомляє прес-служба російського УМВС по Приморському краю.

    По прибутті на місце події співробітники ДАІ встановили, що 16-річний водій автомобіля Toyota Crown на вузькій ділянці внутрішньобудинкової території не впорався з керуванням та скоїв вісім ДТП із припаркованими вздовж дорогами машинами.

    В результаті події ніхто не постраждав, 11 автомобілів отримали механічні пошкодження. «Підліток мав ознаки сп'яніння і був спрямований на медичний огляд. Експертиза показала наявність алкоголю в крові неповнолітнього», — йдеться в повідомленні.

    Встановлено, що підліток керував автомобілем, який належить жителю Примор'я 1991 року. Проти порушника складено адміністративний матеріал. Проводиться перевірка. «Батькам також доведеться виплатити матеріальну шкоду, заподіяну власникам пошкоджених автомашин», — зазначили в УМВС.

    Як повідомлялось,  14 квітня у ДТП у Ленінградській області в Росії постраждали 3 громадян України. Постраждали 19 осіб. Всі вони дорожні робітники.

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