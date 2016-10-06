В Росії планують оцінювати мігрантів для видачі посвідки на проживання

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МВС Росії пропонує оцінювати іноземців, які хочуть жити в Росії, за певними критеріями

Міністерство внутрішніх справ Росії представило законопроект, який передбачає проходження мігрантами бальної системи оцінювання для отримання посвідки на проживання. Про це повідомляє BBC.

МВС Росії пропонує оцінювати іноземців, які хочуть жити в Росії, за певними критеріями.

«Критерії оцінки включають у себе: вік, освіту; здійснення трудової або підприємницької діяльності та іншої не забороненої законом економічної діяльності в Російській Федерації; рівень адаптації», — йдеться в проекті закону.

Передбачається, що мінімальну кількість балів, необхідних для отримання посвідки на проживання, встановлюватиме уряд.

На думку авторів законопроекту, такий підхід допоможе залучити в країну кваліфікованих фахівців.

Влітку 2015 року схожий законопроект «Про бальну систему відбору іноземних громадян і осіб без громадянства» представила нині розформована Федеральна міграційна служба.

Згідно з документом, мігрантів пропонували оцінювати за вісьмома критеріями, в тому числі за віком, освітою, знанням російської мови, трудовим стажем, наявністю в Росії родичів і власного житла.