В Росії погрожують перенести «Євробачення» в іншу країну через заборону в’їзду Самойлової до України

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Росія готова вимагати від організаторів допуску співачки Самойлової до конкурсу

Якщо організатори «Євробачення-2017» не доб'ються дозволу України на в'їзд російської виконавиці Юлії Самойлової для участі в конкурсі, Росія заявить про необхідність перенесення заходу в іншу країну. Про це заявив перший заступник голови міжнародного комітету Ради Федерації Володимир Джабаров, передає РІА «Новости».

«Росія повинна вимагати від організаторів допуску нашої співачки Юлії Самойлової до конкурсу. Якщо організатори не зможуть вирішити це питання, ми повинні заявити про необхідність перенесення «Євробачення» в іншу країну», - зазначив Джабаров.

Як повідомляв «Главком», СБУ заборонила в’їзд до України російській співачці Самойловій на три роки.

Згодом стало відомо, що РФ звернеться до РЄ та ООН через заборону в’їзду Самойловій на територію України.