В Росії порівняли Трампа з Богом

Дональд Трамп

У російському місті Златоуст випустили обмежену серію срібних і золотих пам'ятних монет з гравіруванням In Trump We Trust

Росіяни сподіваються, що обраний президент США Дональд Трамп почне нову еру і відносини між країнами покращаться, і стали святкувати його інавгурацію з участю партій, дрібничок від пам'ятних монет до матрьошок з зображенням 45-го президента США. Російські державними ЗМІ висвітлюють усі події, пов'язані з Трампом, в новинах і програмах, передає Reuters.

Кремль сподівається, що Трамп послабить санкції, накладені за анексію Криму, об'єднається з Росією проти ІДІЛ, а також скоротити діяльність НАТО поблизу кордонів РФ. У місті Златоусті, на схід від Москви, випустили обмежену серію срібних і золотих пам'ятних монет з гравіруванням In Trump We Trust (Ми віримо в Трампа - ред.)- натяк на фразу, яка надрукована на банкнотах в США In God We Trust (Ми віримо в Бога - ред.).

Як повідомлялось, первісна ейфорія російської владної верхівки у зв'язку з обранням Дональда Трампа президентом США змінилася на скептицизм, пише Bloomberg.

Трамп не може натішитись своє перемогою на виборах у США. Про деталі своєї перемоги, а також про перебіг перегонів він розповідає ледь не на кожній зустрічі – навіть там, де це недоречно.

Нагадаємо, інавгурація 45-го президента США Дональда Трампа відбудеться сьогодні, 20 січня, о 19:00 за київським часом у Вашингтоні. Трамп змінить на посаді Барака Обаму, прийме присягу і виголосить свою першу промову як американський президент. Головна церемонія відбудеться в Білому домі. Церемонія прийняття присяги відбудеться на сходах перед будівлею Капітолію.

