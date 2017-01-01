В Росії розкритикували списки Савченко

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Захарова заявила, що у списках вказані прізвища людей, ніяк не пов’язані з війною на сході України

За словами офіційного представника Міністерства закордонних справ РФ Марії Захарової, у списках полонених, які оприлюднила Надія Савченко, є чимало росіян, які вже давно були звільнені.

Про це вона заявила під час брифінгу, повідомляє прес-служба російського відомства.

Захарова додала, що також у списках вказані прізвища людей, ніяк не пов’язані з війною на сході України.

«За нашими даними, інформація Савченко носить дуже приблизний характер. У списках, які ми бачили, є чимало росіян, які вже давно були звільнені. Так само там були прізвища людей, чиї справи мають чисто кримінальну підставу і ніяк не пов’язані з ситуацією на Донбасі», – зазначила Марія Захарова.

Вона підкреслила, що за даними МЗС Росії утримуваних в Україні росіян не більше двох десятків.

Нагадаємо, 10 січня Надія Савченко оприлюднила списки полонених і зниклих безвісти на Донбасі, а також осіб, яких вимагають видати представники «Л/ДНР». Савченко наголосила, що опублікувала списки для того, щоб цих людей можна було знайти. Вона також зазначила, що обмін за формулою «всіх на всіх» має відбуватися у три етапи.

У Службі безпеки України заявляють, що списки, оприлюднені Надією Савченко, є некоректними, а СБУ провела нараду у зв'язку з цими списками.

Того ж дня, 10 січня, Савченко опублікувала відкориговані списки полонених.