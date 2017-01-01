В Росії суд арештував вісім фігурантів справи про вибух у петербурзькому метро

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Один з підозрюваних в причетності до теракту

Підозрюваних затримали у Москві та Санкт-Петербурзі

В Росії суд арештував вісьмох людей, які підозрюються у причетності до теракту в Санкт-Петербурзі.

Про це повідомляє агентство «Интерфакс».

У шістьох затриманих в Петербурзі знайшли елементи вибухового пристрою, аналогічні до тих, які спрацювала в підземці, ще двох осіб затримали у Москві.

«За клопотанням слідства суд обрав як запобіжний захід тримання під вартою стосовно восьми раніше затриманих осіб: Сейфулли Хакімова, Ибрагібжона Єрматова, Ділмурода Муидинова, Бахрама Єргашева, Азамжона Махмудова, Махамадюсуфа Мирзаалимова, Шохисти Карімової і Содика Ортикова», - сказала офіційний представник Слідкому РФ Світлана Петренко.

За її словами, «слідство встановлює роль кожного з них у вчиненні злочину і планує пред'явити їм відповідні звинувачення».

Нагадаємо, 3 квітня у Петербурзі в метро стався вибух на перегоні між станціями «Сінна площа» та «Технологічний інститут».

Під час вибуху в метро Петербурга постраждала 51 людина, загинуло 14 осіб. Всі жертви вибуху 5 квітня були впізнані.

Сім’ям загиблих під час теракту виплатять по 1 млн рублів.

ЗМІ оприлюднили фото виконавця теракту в метро у Санкт-Петербурзі. Другий підозрюваний у скоєнні теракту добровільно прийшов у поліцію.

Українців серед загиблих у метро немає.