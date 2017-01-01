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    В Росії суд арештував вісім фігурантів справи про вибух у петербурзькому метро

    • Сьогодні, 03:15
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    Один з підозрюваних в причетності до теракту
    Один з підозрюваних в причетності до теракту

    Підозрюваних затримали у Москві та Санкт-Петербурзі

    В Росії суд арештував вісьмох людей, які підозрюються у причетності до теракту в Санкт-Петербурзі.

    Про це повідомляє агентство «Интерфакс».

    У шістьох затриманих в Петербурзі знайшли елементи вибухового пристрою, аналогічні до тих, які спрацювала в підземці, ще двох осіб затримали у Москві.

    «За клопотанням слідства суд обрав як запобіжний захід тримання під вартою стосовно восьми раніше затриманих осіб: Сейфулли Хакімова, Ибрагібжона Єрматова, Ділмурода Муидинова, Бахрама Єргашева, Азамжона Махмудова, Махамадюсуфа Мирзаалимова, Шохисти Карімової і Содика Ортикова», - сказала офіційний представник Слідкому РФ Світлана Петренко.

    За її словами, «слідство встановлює роль кожного з них у вчиненні злочину і планує пред'явити їм відповідні звинувачення».

    Нагадаємо, 3 квітня у Петербурзі в метро стався вибух на перегоні між станціями «Сінна площа» та «Технологічний інститут». 

    Під час вибуху в метро Петербурга постраждала 51 людина, загинуло 14 осіб.  Всі жертви вибуху 5 квітня були впізнані.

    Сім’ям загиблих під час теракту виплатять по 1 млн рублів.

    ЗМІ оприлюднили фото виконавця теракту в метро у Санкт-Петербурзі. Другий підозрюваний у скоєнні теракту добровільно прийшов у поліцію.

    Українців серед загиблих у метро немає.

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