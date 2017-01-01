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    В Росії у боржників за комуналку відбирають дітей

    • Сьогодні, 14:28
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    Російські чиновники пояснили, що робиться це з добрих намірів: щоб не допустити замерзання дітей у будинках, в яких за борги відключили світло і тепло

    У Росії з сімей боржників, які не сплатили за газ і електрику, розпорядилися вилучати дітей.

    Про це йдеться в дорученні глави Зеленодольського району Татарстану Олександра Тигіна, оприлюдненому місцевою газетою «Вечірня Казань».

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    «Організувати роботу відділу опіки та піклування... по вилученню неповнолітніх дітей, які проживають у житлових приміщеннях із заборгованістю за енергоносії», - йдеться в документі.

    Керівник прес-служби Зеленодольського райвиконкому Олександр Коршунов прокоментував рішення керівництва, пояснивши, що робиться це з добрих намірів: щоб не допустити замерзання дітей у будинках, в яких за борги відключили світло і тепло.

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    «За 2016 рік з таких сімей було вилучено 11 дітей на строк до трьох місяців. Всі ці діти тимчасово жили в притулку. Хіба правильно було б залишати дітей у будинках, в яких немає світла, тепла, де за ними немає належного догляду? Дітям у таких умовах жити неприпустимо», - сказав він.

    Проблема з відключенням електрики і газу в оселях боржників за ЖКП, нагадує «Вечірня Казань», потрапила в поле зору керівників республіки рік тому, коли в селі Старий Кувак Леніногірського району згоріли у своїй хаті мати і п'ятеро дітей. Будинок був відключений від газопостачання, сім'я опалювала його електроприладами.

     

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    Росія борг комуналка
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