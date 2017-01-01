В Росії у військовій частині загорівся склад з боєприпасами

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Загоряння сталося у населеному пункті Халіно у військовій частині №45119

На території військової частини в Курській області загорівся склад з боєприпасами.

Про це повідомило російське агентство ТАСС з посиланням на регіональне управління МНС і джерела в екстрених службах.

«За попередньою інформацією, горить склад з боєприпасами», - повідомило джерело. Жителів попередили про те, що не можна підходити до вікон і виходити на балкони.

За даними МНС РФ, загоряння сталося у населеному пункті Халіно у військовій частині №45119. За попередніми даними, постраждалих немає.

На місці події працюють пожежно-рятувальні підрозділи. Гасіння проводиться за підвищеним, другим номером складності.

Раніше в Міністерстві оборони Російської Федерації з'явилося повідомлення, що за московським часом в 14 годин і тридцять хвилин черговою зміною було помічено, що в підземному складі стрілецьких бойових припасів, а точніше патронів до стрілецької зброї Західного військового округу поруч з населеним пунктом Халіно, що в Курській області, видніється задимлення. У військовому відомстві поспішили заявити, що цей самий склад боєприпасів має підземний тип, він обвалований і абсолютно оснащений в протипожежному сенсі.