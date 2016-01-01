В Росії від розпивання лосьйону «Боярышник» померло вже 77 осіб
- 26 Грудня, 20:50
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Розсилка
У лікарнях Іркутська зараз залишаються 16 потерпілих від отруєннКількість жертв отруєння концентратом «Боярышник» в Іркутську, у складі якого був метиловий спирт, збільшилася до 77 осіб.
Про це повідомляє ТАСС із посиланням на прес-службу Міністерства охорони здоров'я Іркутської області.
«Протягом дня у лікарні помер один із важко постраждалих від отруєння. На даний момент йдеться про загибель 77 осіб», - говориться в повідомленні.
За даними міністерства, у лікарнях зараз залишаються 16 потерпілих від отруєння. 21 людину виписано за минулий тиждень, дев'ять залишили лікувальні установи самовільно.
Раніше повідомлялося про загибель 76 осіб.
В Іркутській області з 17 по 26 грудня понад 120 жителів отруїлися сурогатним концентратом «Боярышник».
У регіоні запроваджено режим НС, заборонено продаж нехарчової спиртовмісткої продукції. Заборона діятиме до закінчення перевірок торговельних точок на предмет наявності у продажу засобу «Боярышник» і аналогічних продуктів. За фактом НП порушено кримінальну справу, вже затримано 23 людей.
Нагадаємо, у Росії заборонили продаж спиртовмісної продукції.