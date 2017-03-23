В Росії відмовились від онлайн-виступу Самойлової на «Євробаченні»

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Юлія Самойлова

Росіяни назвали «дивною» ідею про дистанційну участь Юлії Самойлової

Російський «Перший канал» відхилила пропозицію Європейської мовної спілки про організацію дистанційного виступу на «Євробаченні-2017» російської учасниці Юлії Самойлової, якій СБУ заборонила в'їзд на Україну.

Про це з посиланням на заяву телеканалу повідомляє Meduza.

У Росії пропозицію організаторів «Євробачення» назвали такою, що суперечить змісту конкурсу.

«Ми вважаємо дивною пропозицію дистанційної участі і відмовляємося від нього, оскільки воно, безумовно, суперечить самому змісту заходу, неухильним правилом якого є виступ в живому ефірі на сцені «Євробачення», - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що Європейський мовний союз пропонував організувати пряму трансляцію виступу російської співачки Юлії Самойлової для показу на пісенному конкурсі «Євробачення-2017» у Києві.

Віце-прем'єр-міністр із гуманітарних питань В’ячеслав Кириленко натомість заявив, що показ виступу російської співачки Юлії Самойлової на «Євробаченні-2017» порушуватиме українське законодавство.

Нагадаємо, Служба безпеки заборонила в’їзд російській співачці Юлії Самойловій терміном на три роки.

Організатори конкурсу заявили про розчарування рішенням СБУ.

Керівник апарату СБУ Олександр Ткачук зазначав, що «робити якісь поблажки для окремих людей буде ознакою певної дискримінації».

У свою чергу прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що заміну Самойлової шукати не будуть, а також висловив сподівання, що виконавицю все-таки пустять в Україну.

Самойловій заборонено в'їзд до України через її відвідини окупованого Криму. Вона виступала на фестивалі «Світ спорту і добра», який проходив на анексованому півострові в 2015 році.