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    В Росії вихователька заклеїла дитині рот скотчем та виклала фото у Instagram

    • Сьогодні, 00:39
    • Розсилка
    Скріншот з повідомлення виховательки
    Скріншот з повідомлення виховательки

    Жінка супроводила фото написом, що її «вивели з себе»

    Вихователь дитячого садочку в російському місті Ангарськ заклеїла рот скотчем своєму вихованцю і виклала фотографію на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram. Фото вона супроводила написом, про те, що її «вивели з себе».

    Прол це повідомляє видання «Арганськ.38».

    Пізніше жінка видалила фото, закрила акаунт, а потім і зовсім видалила сторінку з соцмережі. Але користувачі встигли зробити скріншоти сторінки і звернулися в правоохоронні органи.

    Співробітники поліції встановили автора знімка. В ході перевірки з'ясувалося, що фото 16 травня зробила вихователь дошкільного навчального закладу, що знаходиться в Ангарську.

    У прес-службі ГУ МВС РФ по Іркутській області розповіли, що жінка влаштувалася на роботу в дитячий сад в березні нинішнього року. Зараз правоохоронці з'ясовують, чи були раніше в практиці педагога такі випадки. У дитячому закладі пояснили, що 17 травня вихователь була звільнена.

    Слідчим комітетом Росії в даний час проводиться перевірка.

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