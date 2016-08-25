В Росії визнали: майбутній туристичний сезон в окупованому Криму буде провальним

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Вже зараз існує тенденція до скорочення кількості відпочивальників у зимовий період

В окупованому Криму ціни на готелі піднялися до критичного рівня, у зв'язку з чим громадяни Росії влітку поїдуть не на анексований півострів, а на курорти Туреччини чи Єгипту. Такий прогноз зробили в Асоціації туроператорів Росії, повідомляє РИА «Новости».

Вже зараз існує тенденція до скорочення кількості відпочивальників у зимовий період. Що стосується літнього відпочинку, то деякі кримські готелі «очікували більшого» ще у 2016 році.

«Як показала практика, їх очікування не виправдалися, тому ціни почали знижуватися вже в липні, коли більшість туристів вже визначилися з літнім відпочинком і придбали тури в інші місця.

Ситуація може повторитися і влітку 2017 року, але ризиків вже більше, вважають експерти. Якщо в цьому році кримські курорти конкурували тільки з іншими російськими напрямками, влітку 2017 року альтернативою окупованому Криму можуть стати Туреччина, а, можливо, і Єгипет», — йдеться в повідомленні російської асоціації.

Як повідомлялось, з початку анексії Криму Росією в 2014 році кримський півострів залишило 50 тисяч людей, половина з яких – кримські татари.