В Росії за дивних обставин з вікна п’ятого поверху випав адвокат матері Магнітського



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Адвокат Микола Горохов

Микола Горохов наразі перебуває у вкрай важкому стані

Російський адвокат Микола Горохов, який представляє інтереси матері Сергія Магнітського і оголошеного в розшук глави Hermitage Capital Вільяма Браудера, випав з вікна п'ятого поверху у Новій Москві.

Про це повідомляє «Новая газета».

За словами юристів фонду Hermitage Capital, Горохів зараз знаходиться в Боткінській лікарні у вкрай важкому стані.

Представник Hermitage Capital повідомив ЗМІ, що інцидент стався в будинку Горохова в Новій Москві в той момент, коли разом з робітниками він намагався підняти ванну на мансарду.

У якийсь момент не витримала лебідка, і Горохів зірвався вниз. Ніхто з робітників не постраждав. Моменту падіння рідні Горохова не бачили.

«Звичайно, все може бути. І нещасний випадок, і щось інше ... У нас дуже багато питань щодо того, що сталося, на які ми не можемо отримати відповіді. Лебідка розрахована на дуже велику вагу - кілька тонн, набагато більше, ніж сама ванна. Чому ця лебідка обірвалася - незрозуміло. І як впав Микола - теж питання», - зазначили у фонді.

В Hermitage додають, що останнім часом Микола Горохов, як представник інтересів Наталії Магнітський, був зайнятий у багатьох процесах, де намагався залучити до відповідальності як винних у загибелі її сина, так і тих посадових осіб, які здійснювали посмертне переслідування Магнітського і гальмували справу про його загибель .

Нагадаємо, російський адвокат Сергій Магнітський загинув у Росії, перебуваючи під арештом, після викриття корупційних злодіянь вищого керівництва держави. США ще у 2012 році запровадили санкції проти російських чиновників, яких підозрюють у порушенні прав людини. Пізніше подібний закон ухвалив Європарламент та низка інших країн.