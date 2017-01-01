В Росії заарештували антимайданівця, який прославився фразою «Топаз, дай команду»

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Антимайданівець Сергій Рульов

Сергій Рульова проведе під арештом 15 діб

Суд міста Кропоткін Краснодарського краю заарештував на 15 діб скандального антимайданівця Сергія Рульова, який прославився фразою «Топаз, дай команду». Його відправили під арешт за непокору поліції.

Про це на сторінці у Facebook повідомив журналіст Роман Цимбалюк.

Журналіст стверджує, що крім фрази «Топаз, дай команду» Рульов також прославився тим, що хотів зняти для свого блогу позитивний сюжет про тітушок в Маріїнському парку, але вони ж його і побили.

«Цей факт не завадив телеканалу «Росія» зняти страшну історію з Рульовим в головній ролі, як активісти Майдану «катували» його, «рвали нігті» і взагалі всіляко душили свободу слова в Україні», - написав Цимбалюк.

Він додав, що після зміни влади в Україні, Рульов поїхав жити в Ростов-на-Дону і акредитувався при МЗС Росії в якості іноземного кореспондента газети «Слов'янські новини». У розділі країна у нього було зазначено «Україна».

Нагадаємо, 6 квітня Апеляційний суд Києва відпустив з-під варти колишнього співробітника харківського «Беркуту» Віталія Гончаренка, підозрюваного в убивствах активістів Євромайдану.