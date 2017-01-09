У Росії закрилися два відомих ділових журнали

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ВД «Коммерсантъ» закриває два своїх журнали – «Власть» і «Деньги»

З 2017 року не будуть виходити паперові щотижневики «Власть» та «Деньги»

Видавничий дом «Коммерсантъ» закриває тижневики «Деньги» та «Власть». Про це співробітники «Денег» розповіли в соціальних мережах. Рішення, про яке їм повідомило керівництво видавничого дому, було прийнято ще в грудні. Причина - падіння доходів від реклами.

Про це пише російське видання «Секрет фирмы».

Тижневик «Власть» видавався з 1992 року (до 1997-го він називався Weekly), «Деньги» - з 1994-го. Про долю журналу «Огонек», який також видається «Коммерсантом», поки нічого не відомо. Останні номери трьох видань вийшли 26 грудня 2016 року.

Генеральний директор «Коммерсанта» підтвердив закриття друкованих версій двох видань.

«Паперові версії журналів «Власть» та «Деньги» ми закрили. Починаючи з 2017 року вони не будуть виходити. Через те, що кількість паперової реклами дорівнює витратам на виробництво цих журналів в папері. Збитки журнали не приносили, але вони не приносили і прибутку», - пояснив топ-менеджер.