В Росії затримали підозрюваного в організації заколоту в Чорногорії

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Нікіча мають невдовзі доставити до суду, після чого буде вирішуватися питання про його екстрадицію

Один з підозрюваних в причетності до організації спроби державного перевороту в Чорногорії 16 жовтня минулого року був два дні тому заарештований в Росії.

Про це повідомляє чорногорський сайт RTCG.

Підозрюваний Ананіє Нікіч був затриманий на підставі ордера, виданого національним бюро чорногорського Інтерполу. Чорногорська поліція повідомила, що Нікіч був затриманий 2 квітня в Ростовській області.

«На затримання Нікіча був виданий міжнародний ордер на арешт на підставі постанови Верховного суду в Подгориці, за підозрою в скоєнні кримінального злочину – створення злочинної організації. Підозрюваний був затриманий для того, щоб забезпечити його присутність для цілей кримінального переслідування у зв'язку з цим злочином», - повідомили в поліції.

Нікіча мають невдовзі доставити до суду, після чого буде вирішуватися питання про його екстрадицію.

Ананіє Нікіч

Чорногорські правоохоронці вважають, що Нікіч був частиною логістичної мережі, яка 16 жовтня минулого року брала участь в підготовці терористичних актів в Подгориці. За даними слідства, Нікіч залишив Чорногорію 9 листопада минулого року.

Нагадаємо, 16 жовтня минулого року в день парламентських виборів у Чорногорії заарештували 20 громадян Сербії, звинувативши їх у плануванні збройних нападів на державні установи.

Опозиційні партії заявили, що вся операція була сфабрикована, і звинуватили прем’єра Міло Джукановича у використанні служб безпеки для продовження свого керівництва країною, яке триває вже чверть століття.

Перед голосуванням Джуканович заявив, що Росія фінансує опозицію для того, щоб зірвати майбутнє членство Чорногорії у НАТО.

У листопаді Міло Джуканович звинуватив проросійську опозицію у безпосередній причетності до сценарію силової зміни влади в країні і його вбивства у день виборів.