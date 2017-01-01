В Росії знову назвали блокаду Донбасу «неприйнятною»

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Сергій Лавров

Лавров порадив Києву «застосувати всі можливості» для зняття блокади

Голова МЗС Росії Сергій Лавров назвав неприйнятною блокаду на Донбасі та закликав негайно її припинити.

Про це він заявив в ході зустрічі із очільником МЗС Німеччини Зіґмарем Ґабріелем, повідомляє «Дзеркало тижня».

«Блокада Донбасу, яку влаштовують представники націоналістичних батальйонів, неприйнятна. Ми закликаємо українське керівництво застосувати всі можливості, щоб цю блокаду припинити», - обурився Лавров.

Як повідомляв «Главком», Москва вже закликала Київ негайно вжити заходів щодо припинення транспортної та економічної блокади Донбасу.

«Я закликаю Київ вжити негайних дієвих заходів щодо припинення транспортної та економічної блокади Донбасу. Нагадаю, що це питання неодноразово піднімалося на зустрічі контактної групи», - стверджував представник РФ у Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Борис Гризлов,