В російській Держдумі Євросоюз порівняли з будиночком з казки про трьох поросят

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Петро Толстой

Зараз ми спостерігаємо розпад монополярного світу, - Толстой

Віце-спікер Держдуми від «Єдиної Росії» Петро Толстой порівняв Євросоюз з будиночком з казки про трьох поросят, пише ТАСС.

«Зараз ми спостерігаємо розпад монополярного світу... Політика експорту цінностей фактично збанкрутувала - і на Близькому Сході, і в Україні, і в Європі», - сказав парламентарій. За його словами, «колективний Захід дізнався, що Росія - це вже не та країна, яка мовчки ковтає агресивні і безглузді висловлювання на свою адресу».

«Сюрпризом для багатьох стало те, що і ЄС виявився не блакитною мрією, не фортецею велетня, а таким будиночком з казки про трьох поросят, звідки поступово випадають цеглини», - зазначив Толстой. На його думку, ситуація з виходом з Євросоюзу Великобританії – «одна з цеглин, яка, на жаль, цей будинок розхитує».