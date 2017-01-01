В РПЦ вважають вбивство Вороненкова «божим втручанням»

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Протоієрей Всеволод Чаплін

Протоієрей Чаплін назвав Росію «підніжжям престолу Бога»

Протоієрей Всеволод Чаплін, який раніше очолював Синодальний відділ РПЦ із взаємодії Церкви і суспільства, назвав вбивство екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова божим втручанням.

Про це він заявив в інтерв'ю радіостанції «Говорить Москва», пишуть «Экономические известия».

«Я думаю, що тут не обійшлося без втручання Бога в історію, незалежно від того, сталося це втручання людськими руками, які відомі волею і розумом, або це якась випадковість. У цьому випадку було якесь втручання Бога в історію, і воно, безумовно, пов'язано зі справедливістю і правдою, тому що все-таки змінювати Росію не можна, і це виклик не тільки одній країні, а виклик Богу », - сказав він.

Чаплін вважає, що Росія - «не просто звичайна країна», а «підніжжя престолу Бога». «Це єдине на сьогодні держава, яке має, принаймні, теоретично шанс побудувати закон і суспільство на основі закону Божого. Тому жити в Росії і піклуватися про майбутнє Росії - це християнський обов'язок, а зрада Росії - це справа антихристиянське, і Господь, звичайно, за це карає », - додав він.