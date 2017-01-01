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    В Румунії пройдуть масштабні навчання НАТО

    • Сьогодні, 00:38
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    Румунські військові
    Румунські військові

    Військові навчання відбудуться в Румунії у липні цього року

    Близько 30 тисяч військовослужбовців держав-членів НАТО візьмуть участь у військових навчаннях сил Північноатлантичного альянсу, які відбудуться на території Румунії в липні цього року.

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    Про це заявив посол США в Румунії Ханс Клем, повідомляє «Укрінформ».

    «Румунію і США пов'язують не тільки міцні дружні двосторонні відносини. У нас тісна стратегічна взаємодія в рамках Північноатлантичного альянсу НАТО. Підтвердженням тому служить і той факт, що в липні нинішнього року румунські військовослужбовці разом зі своїми союзниками по НАТО візьмуть участь у найбільших військових навчаннях, які пройдуть на території вашої країни», - повідомив дипломат.

    Клемм висловив задоволення тим, що у 2016 році румунські та американські військовослужбовці взяли участь у понад 180 військових навчаннях на території різних країн.

    Як повідомляв «Главком», в кінці липня 2017 року у Грузії пройдуть навчання НАТО за участю українських бійців

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