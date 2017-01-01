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    В Санкт-Петербурзі поліція закрила «Музей Новоросії» після перестрілки

    • Сьогодні, 21:54
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    Одна із експозицій так званого музею
    Одна із експозицій так званого музею

    Сусіди кажуть, що у так званому «музеї Новоросії» жили і лікувалися бойовики із зони АТО

    Після нічної перестрілки поліція закрила «музей Новоросії» в російському Санкт-Петербурзі. Двері опечатана та заварені, але на них досі видно сліди від куль. Деякі з них пробили метал наскрізь.

    За інформацією видання «Эхо Москвы», сьогодні вночі у дворі біля «музею» зав'язалася бійка, хтось вистрілив в повітря. Після цього кілька чоловік забарикадувалися в підвалі.

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    Також відомо, що по співробітниках поліції, які сьогодні вранці пішли на штурм будівлі, стріляли зсередини. В результаті перестрілки один співробітник поліції РФ отримав поранення, йому влучили в ногу.

    Трьох людей затримали. За розповідями сусідів, останнім часом в так званому «музеї Новоросії» жили і лікувалися бойовики, які воювали на сході України.

    Нагадаємо, що у вересні минулого року в «музеї Новоросії» проходили обшуки у справі про вибух саморобного вибухового пристрою в Петербурзі, в результаті якого постраждала 66-річна жінка.

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