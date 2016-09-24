У САП поскаржились: Ляшко на допиті лаяв детективів і прокурорів нецензурними словами

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Народний депутат Олег Ляшко

Деталі допиту Ляшка будуть оприлюднені після завершення досудового розслідування

Депутата від «Радикальної партії» Олега Ляшка викликали до Національного антикорупційного бюро з метою встановлення або спростування законності набутого ним майна.

Про це повідомили у Facebook представники Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

«З метою встановлення чи спростування факту незаконності отримання вказаного майна антикорупційними органами й розпочато провадження, оскільки попередньо отримана інформація є достатньою для внесення відомостей до ЄРДР. Таким чином питання щодо доведеності вини чи невинуватості особи і є функцією органів досудового розслідування (НАБУ) та прокурорів САП, твердження депутата Ляшка про начебто замовний характер розслідування та визначеність вини є безпідставними та передчасними», - йдеться в повідомленні.

В САП зазначили, що депутат «вів себе зухвало та зверхньо по відношенню до детективів та прокурорів, обзиваючи їх нецензурними словами».

«Варто також зазначити, що під час допиту сьогодні Олег Ляшко вів себе зухвало та зверхньо по відношенню до детективів та прокурорів, обзиваючи їх нецензурними словами. Деталі вказаного допиту будуть оприлюднені після завершення досудового розслідування. Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває та перебуває на контролі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури», - підкреслили в САП.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро України допитало лідера Радикальної партії Олега Ляшка у справі про можливе незаконне збагачення.

Як повідомлялося, директор НАБУ Артем Ситник 24 квітня повідомив, що у відомство надійшла кримінальна справа від Спеціалізованої антикорупційної прокуратури стосовно нібито незаконного збагачення народного депутата Олега Ляшка.

За інформацією ЗМІ, протягом останнього року нардеп і лідер РПЛ Олег Ляшко разом з дружиною придбав нерухомості на 20 млн грн.

На початку 2016 року цивільна дружина нардепа – Росіта Сайранен – придбала у Києві земельну ділянку на 600 кв. м для сільського господарства. Утім, на ділянці вже зведено двоповерховий будинок на 300 кв. м. У декларації політика це майно не вказано.

Водночас Ляшко цього року купив собі будинок і земельні ділянки в елітному Козині. Площа маєтку – 550 кв. м. Загальна вартість – 15 млн грн. В інтерв'ю журналістам Ляшко переконував, що придбав майно у кредит, однак у декларації і у витягу на нерухомість дані про кредит або іпотеку відсутні.