В СБУ кажуть, що Савченко їх не попередила про поїздку до окупованого Донецька

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У Службі безпеці заявили, що жадають пояснень нардепа щодо поїздки до терористів

Керівник апарату голови СБУ Олександр Ткачук заявив, що Служба безпеки попросить народного депутата Надію Савченко дати пояснення з приводу її сьогоднішньої поїздки до тимчасово окупованого Донецька.

Йому не відомо, щоб Савченко інформувала Службу про свої плани відвідати окупований Донецьк, передає «112 Україна».

«Вона за законом не має цього робити, але це проста людська логіка, якщо згадати, чим закінчився останній її візит на окуповані території і за цим стежила вся країна. Звичайна логіка підказує, що, можливо, є якісь аспекти безпеки, які необхідно враховувати і, можливо, пані Савченко відомі якісь обставини, які дають їй можливість бути впевненою в тому, що її не буде знову взято в полон. Нам про це невідомо. Ми хочемо, щоб вона пояснила свою впевненість, що з нею не станеться нічого поганого», - заявив Ткачук.

Нагадаємо, як повідомляли російські ЗМІ, Савченко прибула до окупованого Донецька разом із Володимиром Рубаном.

Згодом нардеп прокоментувала свій візит, написавши пост у Фейсбук.

Також сьогодні народний депутат від БПП Тетяна Ричкова звернулася до Генеральної прокуратури та Служби безпеки України щодо порушення кримінальної справи стосовно народного депутата Надії Савченко «за підбурювання військовослужбовців Збройних сил України до повалення державного ладу».

Згодом глава СБУ доручив перевірити інформацію щодо підбурювання Савченко військових.

Сестра Савченко Віра назвала заяви нардепа Ричкової - брехнею.