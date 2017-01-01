В СБУ пояснили: бойовики вимагають на обмін десятки непричетних до АТО осіб

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У великому списку ОРДЛО були понад 40 людей, які не були взагалі зафіксовані, зазначив Тандіт

У представленому народною депутаткою Надією Савченко списку людей на обмін між Україною та угрупованнями бойовиків з Донбасу є особи, які не причетні до збройного конфлікту.

Про це сказав Громадському радник голови СБУ Юрій Тандіт, який офіційно займається обміном і поверненням заручників.

«Якщо говорити про списки ОРДЛО, то серед їхніх 1,5 тисячі імен були імена тих людей, які не мають відношення до АТО. Якщо говорити конкретно, то у тому великому списку були понад 40 людей, які не були взагалі зафіксовані чи десятки осіб, які скоювали злочини, і в зоні АТО, але не мають відношення до Антитерористичної операції», — сказав Тандіт.

Нагадаємо, 10 січня Надія Савченко оприлюднила списки полонених і зниклих безвісти на Донбасі, а також осіб, яких вимагають видати представники «Л/ДНР». Савченко наголосила, що опублікувала списки для того, щоб цих людей можна було знайти. Вона також зазначила, що обмін за формулою «всіх на всіх» має відбуватися у три етапи.