В СБУ пояснили, як правоохоронці відпустили одного з прихильників «русской весны»

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З літа 2016 депутат Луганської облради Арсен Клінчаєв живе в Росії

Колишній депутат Луганської обласної ради та активний учасник пророссійського руху на сході України в 2014 році Арсен Клінчаєв дійсно знаходиться на території РФ з літа 2016 року.

Про це повідомили в СБУ у відповідь на інформаційний запит «Четвертої Влади».

Як йдеться у відповіді, ще в травні 2014 року проти Клінчаєва було порушено кримінальну справу. Дуже скоро йому обрали запобіжний захід у вигляді арешту, який був потім замінений домашнім арештом з носінням електронного браслета.

Потім справа пішла по судах.

«У червні 2014 року справу було направлено до Шевченківського районного суду Києва, який направив справу до Апеляційного суду Києва для визначення підсудності. Апеляційний суд Києва перенаправив справу до Вищого спеціалізованого суду з розгляду кримінальних і цивільних справ. Там справа була передана в Межівський районний суд Дніпропетровської області», — сказано у відповіді.

Межівський районний суд, розглянувши справу, вирішив, що вона не відповідає статті 291 КПК України (погано вказані дані справи) і повернув її в ГПУ. ГПУ подала апеляційну скаргу на таке рішення.

Тими часом у Клінчаєва скінчився домашній арешт і його не продовжили. Чому таке сталося (недостатність аргументів звинувачення або позиція суду) — не повідомляється. Таким чином Арсен Клінчаєв отримав можливість виїхати.

«Тим часом закінчився термін запобіжного заходу (домашнього арешту — ред) закінчився. Нового запобіжного заходу суд не обрав, і на початку серпня 2016 року Клінчаєв покинув Україну, виїхавши через пункт пропуску «Нові Яриловичі)» (Чернігівська область — ред.)», — відповіли в СБУ.

При цьому, як повідомляють в СБУ, Апеляційний суд Дніпропетровської області в жовтні 2016 року визнав рішення Межівського суду законним. ГПУ оголосила в розшук Клінчаєва лише 12 грудня. У той же день Шевченківський районний суд Києва нарешті видав ордер на його затримання і арешт.