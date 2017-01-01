В СБУ заявили, що готові допомогти росіянам у розслідуванні теракту в Петербурзі

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Радник голови СБУ Юрій Тандіт

За уточненою інформацією, в результаті теракту в пітерському метро загинули 14 людей

Служба безпеки України може допомогти Росії з розслідуванням теракту в Санкт-Петербурзі, якщо це буде необхідно. Про це в ефірі «112 Україна» заявив радник голови СБУ Юрій Тандіт.

«Є версії (у СБУ, - ред.), ми їх поки не коментуємо. Всі держави, які мають досвід боротьби з тероризмом, відгукнуться на будь-які заяви. Якщо потрібно буде, ми теж можемо допомогти, як і інші держави, які вже зробили заяви», - сказав він.

«Хочу поспівчувати сім'ям загиблих і постраждалих після терористичного акту, який стався вчора в Санкт-Петербурзі», - сказав Тандіт.

Також повідомляється, що за уточненими даними, під час вибуху в метро Петербурга постраждала 51 людина, загинули 14 осіб.

Також раніше Трамп запропонував Путіну підтримку у пошуку терористів після терактів у Петербурзі.

Нагадаємо, в понеділок у Петербурзі в метро стався вибух на перегоні між станціями «Сінна площа» та «Технологічний інститут».

Українців серед загиблих у метро немає.

МЗС України також повідомили номера телефонів консульства у Петербурзі, куди цілодобово можна звертатися по інформацію.

Українська поліція та Нацгвардія беруть під посилений контроль метро у Києві, Харкові та Дніпрі.