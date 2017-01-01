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    В СБУ заявили, що готові допомогти росіянам у розслідуванні теракту в Петербурзі

    • Сьогодні, 09:17
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    Радник голови СБУ Юрій Тандіт
    Радник голови СБУ Юрій Тандіт

    За уточненою інформацією, в результаті теракту в пітерському метро загинули 14 людей

    Служба безпеки України може допомогти Росії з розслідуванням теракту в Санкт-Петербурзі, якщо це буде необхідно. Про це в ефірі «112 Україна» заявив радник голови СБУ Юрій Тандіт.

    «Є версії (у СБУ, - ред.), ми їх поки не коментуємо. Всі держави, які мають досвід боротьби з тероризмом, відгукнуться на будь-які заяви. Якщо потрібно буде, ми теж можемо допомогти, як і інші держави, які вже зробили заяви», - сказав він.

    «Хочу поспівчувати сім'ям загиблих і постраждалих після терористичного акту, який стався вчора в Санкт-Петербурзі», - сказав Тандіт.

    Також повідомляється, що за уточненими даними, під час вибуху в метро Петербурга постраждала 51 людина, загинули 14 осіб.

    Також раніше Трамп запропонував Путіну підтримку у пошуку терористів після терактів у Петербурзі.

    Нагадаємо, в понеділок у Петербурзі в метро стався вибух на перегоні між станціями «Сінна площа» та «Технологічний інститут». 

    Українців серед загиблих у метро немає.

    МЗС України також повідомили номера телефонів консульства у Петербурзі, куди цілодобово можна звертатися по інформацію.

    Українська поліція та Нацгвардія беруть під посилений контроль метро у Києві, Харкові та Дніпрі.

    Росія теракт СБУ метро тероризм Юрій Тандіт Україна
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