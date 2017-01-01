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    В СБУ заявили, що не передавали Савченко ніяких списків

    • Вчора, 23:34
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    Тандіт наголосив, що самочинне публікування списків заручників чи зниклих безвісти не дає можливості прискорити процеси звільнення

    Радник голови Служби безпеки України Юрій Тандіт повідомив, що наразі в полоні бойовиків залишилося 110 заручників. Іще 490 українців, за його даними, вважаються зниклими безвісти внаслідок агресії Росії на сході України. Також на сьогодні знайдено і звільнено з полону майже 3 тисячі 100 осіб.

    Діяльність же народного депутата Надії Савченко (позафракційної) щодо публікації її власних версій списків заручників і зниклих на даному етапі несе певний деструктив, сказав він в ефірі телеканалу «112 Україна».

    Тандіт наголосив, що самочинне публікування списків заручників чи зниклих безвісти не дає можливості прискорити процеси звільнення чи пошуку зниклих.

    При цьому він додав, що якщо в когось є можливість допомагати визволяти заручників, потрібно це робити, однак важливо при цьому не заважати спецслужбам.

    «Щодня ми перевіряємо інформацію, щодня проходить спеціальна нарада. Після опублікування списків у фейсбуці народним депутатом із самого ранку було проведено оперативну нараду. Я особисто спілкувався з керівником цього підрозділу, полковником Качановим. Ми сиділи з цими списками», – сказав він.

    Тандіт також запевнив, що Служба безпеки України не передавала Савченко ніяких списків. «Списки, про які вона говорить, можливо, подавалися, але не нами, а представниками ОРДЛО», – додав він.

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