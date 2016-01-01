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Анжеліка Преснякова та Ольга Сворак

СБУ має велику кількість інформації про звільнених з полону Анжеліку Преснякову і Ольгу Сворак

Не всі звільнені з полону терористичних «ДНР» та «ЛНР» зізнаються в тому, що були завербовані бойовиками. Про це заявив в коментарі виданню «Гордон» радник голови СБУ Юрій Тандіт.

«На жаль, ми можемо говорити про факти вербування наших хлопців. Ті, хто дають свідчення, що були завербовані, відповідно до визначеної процедури звільняються. Але потрібно визнати, що є й такі, хто в цьому не зізнається», - зазначив він.

За його словами, СБУ має велику кількість інформації про звільнених з полону Анжеліку Преснякову і Ольгу Сворак.

«Звичайно ж, коли звідти повертаються заручники, ми проводимо з ними ряд заходів. І вже після цього вони потрапляють до своїх близьких і сімей. Коли були звільнені Преснякова і Сворак, ми почали проводити аналогічну роботу і з ними. Вони проходять певну процедуру. У нас багато інформації по Пресняковій і Сворак, але що-небудь зараз стверджувати я не маю права», - сказав Тандіт.

Нагадаємо, 26 грудня ватажки бойовиків заявили, що передадуть нардепу Надії Савченко двох полонених жінок.

У свою чергу перший віце-спікер, представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко заявила, що питання звільнення з полону бойовиків на Донбасі Анжеліки Преснякової та Ольги Сворак обговорювалося ще з весни.

27 грудня, вранці ватажки терористичної «ДНР» передали керівникові громадської організації «Офіцерський корпус» Володимиру Рубану - Анжеліку Преснякову та Ольгу Сворак.

Пізніше з'явилися докази, що звільнення двох «полонянок» Надією Савченко керувалося безпосередньо з Москви, а в ОРДЛО навіть не знали, хто це такі.

За словами журналіста Юрія Бутусова, звільнені жінки не були включені в список на обмін.

На думку блогерів, Сворак і Преснякова можуть бути завербовані бойовиками.