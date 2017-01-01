В селі на Київщині зірвали вибори через відсутність грошей
- Сьогодні, 16:39
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Розсилка
Нещодавно сільська громада відкликала майже весь склад депутатів через імовірне перевищення повноважень
У селі Синиця під Києвом, сьогодні, мали повторно відбутися вибори до сільської ради, однак, через відсутність фінансування вони були зірвані.
Аби село отримало кошти на проведення виборів — місцеві депутати мали внести зміни до бюджету села, однак цього не сталося, оскільки ці депутати раніше були відкликані, – повідомила голова сільської виборчої комісії Тетяна Потеля у коментарі Громадському.
Потеля додала, що наразі ініціативна група, яка збирала підписи за відкликання депутатів подала заяву в Центральний виборчий комітет з проханням призначити вибори депутатів 16 червня, але питання фінансування наразі не вирішене.
Нещодавно сільська громада відкликала майже весь склад депутатів через імовірне перевищення повноважень та підкилимні ігри у розподілі головного тутешнього ресурсу — землі.