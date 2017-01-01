В середу бойовики під Донецьком поранили трьох місцевих жителів

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За вказаними фактами поліцією відкриті кримінальні провадження за ст. 258 «Терористичний акт» Кримінального кодексу України

Учора, 8 березня, біля Зайцевого терористи поранили чоловіка та жінку, а в Авдіївці через розрив снаряду постраждав чоловік.

Про це повідомляють у Нацполіції.

Жінка 1961 року народження та чоловік 1978 року народження, жителі Житомирської області, отримали поранення поблизу с. Зайцеве, що неподалік окупованої Горлівки, внаслідок обстрілу з боку незаконних збройних формувань.

З осколковими пораненнями їх було доправлено до лікарні м. Бахмут. Повідомлення про подію надійшло до поліції вчора о 17:45 від лікаря травмпункту ЦРЛ м. Бахмут. Пораненим було надано необхідну медичну допомогу, після чого санавіацією направлено на подальше лікування до м. Дніпро.

Лікарі констатували у жінки чисельні поранення голови, струс головного мозку. У чоловіка осколкове поранення руки з наявним чужорідним тілом, відкритий перелом.

В Авдіївці під обстрілом терористів опинилася вул. Леваневського. Ввечері минулого дня 36-річний мешканець приватного домоволодіння вийшов у двір, аби набрати дров, як раптом неподалік влучив ворожій снаряд. Внаслідок вибуху чоловік отримав осколкове поранення голови. Потерпілий госпіталізований до міської лікарні. Наразі життю пораненого нічого не загрожує.