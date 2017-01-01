В Середземному морі врятували понад тисячу мігрантів

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Мігранти, архівне фото

Нелегали намагались потрапити в Європу на гумових та дерев'яних човнах

В акваторії Середземного моря поблизу узбережжя Лівії в ніч на неділю, 26 березня, вдалося врятувати понад тисячу мігрантів.

Про це повідомили неурядові організації SOS Méditerranée та «Лікарі без кордонів»,.

Мігранти намагалися дістатися до європейського узбережжя на гумових та дерев'яних човнах, їх підняли на борт двох рятувальних суден. Серед врятованих виявили також одну непритомну молоду жінку.

Лікарі, які оглянули її на рятувальному судні Aquarius, констатували смерть. Повідомляється, що на судно Aquarius, яке спільно використовують обидві організації, упродовж шести годин операції доправили загалом 645 людей. Крім того, ще одне судно, Prudence, яке недавно приєдналося до місії «Лікарів без кордонів», підібрало 412 врятованих.

Як відомо, після закриття так званого «балканського маршруту» небезпечний перетин Середземного моря з Лівії до Італії - чи не єдиний шлях для мігрантів потрапити до Європи. Лише впродовж останнього тижня було врятовано понад шість тисяч осіб, що намагалися доплисти до європейського узбережжя.

Із початку року до Італії доправили більш ніж 22 тисячі врятованих мігрантів. Водночас сотні людей гинуть під час небезпечної подорожі.

Джерело: DW