В Шотландії назвали умови «замороження» планів про незалежність

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Нікола Стерджен

Стерджен відзначила, що будь-яке припинення планів про незалежність буде тимчасовим

Шотландія може призупинити плани про отримання незалежності, якщо уряду Британії вдасться запобігти варіанту «жорсткого Brexit», за яким країна втратить доступ до єдиного ринку ЄС.

Про це заявила перший міністр Шотландії Нікола Стерджен, повідомляє Reuters.

«Я готова відкласти опцію незалежності у ЄС, якій надаю перевагу, щоб побачити, чи можемо ми досягти консенсусу та компромісу», - сказала вона в інтерв'ю радіо BBC.

Водночас, Стерджен відзначила, що будь-яке припинення планів про незалежність буде тимчасовим.

«Я ніколи не перестану виступати за незалежність. Я вважаю, що Шотландія стане незалежною і що це шлях, яким варто рухатися», - сказала вона.

Як повідомялося, прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей має намір розпочати процедуру виходу з ЄС у березні 2017 року.

На відміну від британців, які більшістю голосів підтримали Brexit, шотландці проголосували за те, щоб залишитися у ЄС.

Раніше Стерджен заявила, що Brexit знову поставив на порядок денний питання щодо незалежності Шотландії. У 2014 році на референдумі більшість проголосувала проти незалежності.