У штабі АТО озвучили втрати України за добу

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Бойові дії в зоні АТО

За даними штабу, поранення дістали троє українських бійців

Протягом минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі внаслідок бойових дій троє українських військовослужбовців дістали поранення, загиблих немає. Про це на брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко.

«Минулої доби внаслідок бойових дій жоден український військовий не загинув, троє воїнів дістали поранення під час обстрілу», – сказав він.

Як повідомлялося, впродовж минулої доби підрозділи противника 52 рази відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України, троє військовослужбовців дістали поранення.

Пізніше прес-центр штабу АТО повідомив, що внаслідок обстрілу опорного пункту підрозділу однієї з механізованих бригад, особовий склад якого виконує бойові завдання на приморському напрямку неподалік Красногорівки, загинув військовослужбовець Збройних сил України, ще четверо захисників дістали поранення.