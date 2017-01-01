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    У штабі АТО озвучили втрати України за добу

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    Бойові дії в зоні АТО
    Бойові дії в зоні АТО

    За даними штабу, поранення дістали троє українських бійців

    Протягом минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі внаслідок бойових дій троє українських військовослужбовців дістали поранення, загиблих немає. Про це на брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко.

    «Минулої доби внаслідок бойових дій жоден український військовий не загинув, троє воїнів дістали поранення під час обстрілу», – сказав він.

    Як повідомлялося, впродовж минулої доби підрозділи противника 52 рази відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України, троє військовослужбовців дістали поранення.

    Пізніше прес-центр штабу АТО повідомив, що внаслідок обстрілу опорного пункту підрозділу однієї з механізованих бригад, особовий склад якого виконує бойові завдання на приморському напрямку неподалік Красногорівки, загинув військовослужбовець Збройних сил України, ще четверо захисників дістали поранення.

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