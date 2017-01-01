В штабі АТО зафіксували новий випадок порушення Мінських угод на Донбасі

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За неділю українські військові зафіксували вже 5 обстрілів з боку бойовиків

З початку доби в зоні проведення АТО на Донбасі зафіксовано 5 обстрілів, чотири з них - на Маріупольському напрямку. Про це повідомив в ефірі «112 Україна» речник прес-центру штабу АТО Ярослав Чепурний, якого цитує «Укрінформ».

«З 00:00 дотепер маємо 5 обстрілів, 4 з них – ворог обстрілював наших захисників на Маріупольському напрямку: двічі під Водяним, один раз – під Павлополем і один раз Широкине. І один обстріл був по захисниках Авдіївки... Один раз ворог застосував міномети 120 калібру під Павлополем, також по морпіхам стріляли з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. У всіх інших випадках ворог застосовував переважно стрілецьку зброю, гранатомети і великокаліберні кулемети», - розповів речник штабу.

За його словами, з початку доби втрат в рядах сил АТО, на щастя, немає.

За минулу добу в зоні АТО зафіксовано 37 обстрілів, велика частина з них також припадала на Маріупольський напрямок. За минулу добу дістали поранення 4 українських військовослужбовців. Нагадаємо, застосування мінометів 120 калібру заборонене Мінськими домовленостями.