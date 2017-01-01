В штабі АТО заявляють, що водопостачання Авдіївки повністю припинено

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Донецька фільтрувальна станція досі залишається без світла

Станом на ранок п'ятниці Донецька фільтрувальна станція залишається знеструмленою. При цьому спікер штабу АТО Ярослав Чеперний в ефірі «112 Україна» заявив, що водопостачання Авдіївки припинено повністю.

«Тривають відновлювальні роботи поблизу міста. В даний час взагалі води в Авдіївці немає. Два дні на перші поверхи ще подавалося з резервуара, поки взагалі не води. Я тільки що спілкувався з нашим прес-офіцером, який був у селищній раді, там йому повідомили, що сьогодні буде делегація - представники ОБСЄ, наші офіцери, СЦКК разом з ремонтною бригадою повинні виїхати туди, до ДФС», - сказав він.

«Станом на 7 годину 5 травня електропостачання Донецької фільтрувальної станції відсутнє. Водопостачання населенню здійснюється згідно графіку із запасів води в міському резервуарі об’ємом 4 тисячі кубічних метрів», - йдеться у повідомленні прес-служби ДСНС.

У четвер співробітники ДТЕК проводили обстеження ліній електропередач в Авдіївці – пошкоджень не виявлено. Подальше обстеження високовольтної лінії електропередач планується провести сьогодні за умов гарантії безпеки працівників.

Як повідомлялося, у результаті бойових дій сталося пошкодження високовольтної лінії електропередач, що призвело до припинення електропостачання Донецької фільтрувальної станції, яка централізовано забезпечує водою Авдіївку.