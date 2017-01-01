В січні продажі легкових авто збільшилися на 51%

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В січні продано 4 тисячі 822 автівки

Найпопулярніший автомобіль січня - KIA Sportage

Січневі продажі нових легкових автомобілів в порівнянні з 2016 роком збільшилися на 51% до 4 тисяч 822 шт, повідомляє Асоціація автовиробників України. Найчастіше в минулому місяці реєструвалися продажі автомобілів марки Toyota - 495 шт. Це на 63% більше, ніж торік.

«Другою за обсягами продажів стала французька марка Renault – 485 машин, на третьому місці – Volkswagen. Свої перші номери отримали 443 автомобілі цієї німецької марки, що майже вдвічі більше, ніж у січні 2016 року», - йдеться у повідомленні.

Четверта позиція у Ford, який збільшив свої січневі продажі в 2,1 рази. Замикає п’ятірку лідерів KIA. Попит на автомобілі цієї марки за рік виріс в 3,4 рази і склав 307 проданих авто.

Також в ТОП-10 січня увійшли такі автомобільні марки як: Nissan, Skoda, Hyundai, Mazda та вітчизняний бренд ЗАЗ ,а найпопулярнішим автомобілем першого місяця 2017 року став KIA Sportage. На цій моделі в січні свій вибір зупинили 214 покупців.

До слова, 2016 рік також починався зростанням продажів, тоді січневий ринок нових легкових авто зріс на 23 відсотки.

Як писав «Главком», 21 січня директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник придбав новий автомобіль KIA Sportage 2017 року випуску.