У Сирії біля автобусів з біженцями стався вибух: загинули 39 людей

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SANA Вибух біля автобусів у Сирії

Цими автобусами люди намагались полишити міста, які перебувають в облозі

Біля автобусів, які перевозили евакуйованих людей в Сирії, підірвалося авто з бомбою. Про це повідомляє Associated Press з посиланням на сирійське державне телебачення.

«В результаті вибуху загинули багато людей, кількість уточнюється. На фото, яке зроблено біля автобусу, багато тіл. Довкола чорний дим», — йдеться в повідомленні.

Агентство Reuters з посиланням на дані Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини уточнює, що в результаті вибуху загинули щонайменше 16 осіб.

Пізніше Associated Press з посиланням на сирійське телебачення повідомило, що кількість загиблих у результаті вибуху біля колони автобусів з біженцями в Алеппо зросла до 39 осіб. За даними Сіньхуа, поранення дістали 48 людей. Агентство також повідомляє, що вибух спричинив смертник, що перебував за кермом замінованої вантажівки.

Повстанці та уряд Сирії домовилися про евакуацію чотирьох міст, які перебувають в облозі. Однак через суперечку евакуація призупинилася, через це тисячі людей опинилися заблокованими в автобусах поблизу Алеппо, пише Deutsche Welle.

Люди від ранку п'ятниці змушені перебувати в автобусах без їжі та нормальних умов для сну й гігієни. В черзі застрягли майже 5000 людей.

Джерело: РБК-Україна

Джерело: Громадське

Джерело: Укрінформ