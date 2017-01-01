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    В Сирії обстріляли російське посольство

    • Сьогодні, 16:17
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    <span>Посольство Росії у Дамаску</span>
    Посольство Росії у Дамаску

    У Москві повідомляють про обстріл російського посольства у Дамаску

    У російському МЗС повідомляють про обстріли їхнього посольства у Сирії упродовж 2 і 3 лютого, зазначаючи, що при цьому ніхто не постраждав, пише «Радіо Свобода».

    Російська сторона повідомляє, що один постріл влучив у простір між будівлею посольства та гостьовим будинком, інший – розірвався за 20 метрів до входу.

    «Цей злочин не може залишатися без покарання», – зазначили у МЗС Росії, пообіцявши, що продовжуватимуть «безкомпромісну боротьбу з терористами у Сирії».

    Москва, яка упродовж тривалого часу є союзницею Дамаска, у вересні 2015 року розпочала повітряну кампанію у Сирії задля підтримки режиму президента Башара аль-Асада.

    Росія Сирія
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