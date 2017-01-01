В Словенії дозволили одностатеві шлюби

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Весільна прикраса для одностатевої пари

Перше весілля гомосексуальної пари відбудеться вже сьогодні

Гомосексуальні пари в Словенії отримали такі ж права, як і гетеросексуальні, крім одного - спільне усиновлення дітей. Перша церемонія одруження пройде в місті Марібор в суботу. У столиці країни - Любляні - поки ще не подали жодної заяви на реєстрацію шлюбу.

Закон прийняли ще в 2016 році, через десять місяців після референдуму, за результатами якого відмовили гей-парам в праві на усиновлення. Активісти ЛГБТ-руху заявляють, що ще багато чого потрібно зробити. За їх словами, дозвіл одностатевих шлюбів без права на усиновлення і штучне запліднення означає, що люди не рівні у правах.

Одностатеві пари мали право офіційно оформити свої стосунки в рамках цивільного партнерства з 2006 року. Новий закон тепер дозволяє їм вступити в шлюб.