В США літак впав на житловий будинок
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Місце інциденту
Внаслідок аварії загинув пілот літака
Легкомоторний приватний літак Cessna Citation впав на житловий будинок в американському окрузі Кобб, штат Джорджія. Про це повідомляє телеканал Fox.
«Я подивився на небо і помітив літак. Я не чув ніяких звуків, я тільки бачив, що він крутиться навколо своєї осі. Потім він нахилився, і ми закрили вуха, бо думали, що буде вибух», - розповів журналістам очевидець події.
За інформацією телеканалу, у літаку пасажирів не було, в будинку ніхто не постраждав.
Літак прямував в аеропорт Фултон Каунті і розбився на схід від міжнародного аеропорту округу.