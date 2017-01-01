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    В США літак впав на житловий будинок

    • Сьогодні, 00:57
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    Місце інциденту
    Місце інциденту

    Внаслідок аварії загинув пілот літака

    Легкомоторний приватний літак Cessna Citation впав на житловий будинок в американському окрузі Кобб, штат Джорджія. Про це повідомляє телеканал Fox.

    «Я подивився на небо і помітив літак. Я не чув ніяких звуків, я тільки бачив, що він крутиться навколо своєї осі. Потім він нахилився, і ми закрили вуха, бо думали, що буде вибух», - розповів журналістам очевидець події.

    За інформацією телеканалу, у літаку пасажирів не було, в будинку ніхто не постраждав.


    Літак прямував в аеропорт Фултон Каунті і розбився на схід від міжнародного аеропорту округу.

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