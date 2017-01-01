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AFP Photo/MARK RALSTON В США оголошено тривогу через обвалення тунелю з ядерними відходами

Тунель обрушився на території ядерного комплексу, який зараз виведений з експлуатації

В американському штаті Вашингтоні в Хенфордському комплексі зі зберігання радіоактивних матеріалів оголошена тривога у зв'язку з обваленням тунелю.

Про це повідомляє AFP.

Зазначено, що тунель обрушився на території комплексу, який зараз виведений з експлуатації. У результаті, частина робітників комплексу були евакуйовані, іншим наказано сховатися в найближчому укритті.

Як стверджують представники влади, загрози витоку радіоактивних речовин немає, проте може відбутися просідання ґрунту над тунелем.