В США оголошено тривогу через обвалення тунелю з ядерними відходами
- Сьогодні, 21:41
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AFP Photo/MARK RALSTON
В США оголошено тривогу через обвалення тунелю з ядерними відходами
Тунель обрушився на території ядерного комплексу, який зараз виведений з експлуатації
В американському штаті Вашингтоні в Хенфордському комплексі зі зберігання радіоактивних матеріалів оголошена тривога у зв'язку з обваленням тунелю.
Про це повідомляє AFP.
Зазначено, що тунель обрушився на території комплексу, який зараз виведений з експлуатації. У результаті, частина робітників комплексу були евакуйовані, іншим наказано сховатися в найближчому укритті.
Як стверджують представники влади, загрози витоку радіоактивних речовин немає, проте може відбутися просідання ґрунту над тунелем.