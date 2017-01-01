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    В США оголошено тривогу через обвалення тунелю з ядерними відходами

    • Сьогодні, 21:41
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    В США оголошено тривогу через обвалення тунелю з ядерними відходами
    AFP Photo/MARK RALSTON
    В США оголошено тривогу через обвалення тунелю з ядерними відходами

    Тунель обрушився на території ядерного комплексу, який зараз виведений з експлуатації

    В американському штаті Вашингтоні в Хенфордському комплексі зі зберігання радіоактивних матеріалів оголошена тривога у зв'язку з обваленням тунелю.

    Про це повідомляє AFP.

    Зазначено, що тунель обрушився на території комплексу, який зараз виведений з експлуатації. У результаті, частина робітників комплексу були евакуйовані, іншим наказано сховатися в найближчому укритті.

    Як стверджують представники влади, загрози витоку радіоактивних речовин немає, проте може відбутися просідання ґрунту над тунелем.

    США
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