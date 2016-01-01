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    В США після концерту репера розстріляли двох людей

    • Сьогодні, 11:10
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    Стрілянина сталася в ніч на 31 грудня після концерту репера Meek Mill в місті Уоллінгфорд

    В американському штаті Коннектикут у концертному залі при стрільбі загинули двоє людей, ще двоє постраждали, повідомляє Associated Press.

    За даними поліції, стрілянина сталася в ніч на 31 грудня після концерту репера Meek Mill в місті Уоллінгфорд.

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    Правоохоронці зазначили, що на місці стрілянини вони знайшли тіла двох загиблих, ще двоє були госпіталізовані з пораненнями, які не загрожують їхньому життю.

    Представник поліції повідомила, що на цей момент ніхто не був затриманий у цій справі. Відзначається, що поліція не пов'язує стрілянину з виступом репера.

    Нагадаємо, що раніше поруч з кампусом Університету Юти у США сталася стрілянина, принаймні одна людина загинула.

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