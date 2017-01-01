В США пообіцяли не залучати армію до боротьби з мігрантами

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Міністр внутрішньої безпеки США Джон Келлі

Також в команді Трампа відкидають ймовірність масових депортацій мігрантів в Мексику

Глава міністерства внутрішньої безпеки Сполучених Штатів Америки Джон Келлі пообіцяв, що США не використовуватимуть армію для імплементації міграційного законодавства, а також відсутність «масових депортацій».

Про це він заявив у Мехіко, де із держсекретарем США Рексом Тіллерсоном зустрічався з мексиканськими колегами, зокрема із міністром закордонних справ Луїсом Відегараєм. Як відзначив Келлі, армія не братиме участі в операціях щодо нелегальних мігрантів, повідомляє DW.

У свою чергу Тіллерсон заявив, що обидві країни «віддані підтримці закону та порядку» на спільному кордоні. Обидва уряди, за його словами, прагнуть подолати контрабанду людей та наркотиків до США, а також «потоку до Мексики нелегальної зброї та готівки зі Сполучених Штатів».

Як повідомляв «Главком», натомість президент США Дональд Трамп назвав «військовою операцією» зусилля влади щодо масових депортацій нелегальних мігрантів, які перебувають на території Сполучених Штатів.