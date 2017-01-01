У США затримали топ-менеджера Volkswagen

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Автомобілі Volkswagen

ФБР затримало топ-менеджера автоконцерну Олівера Шмідта, якого планують судити

Федеральне бюро розслідувань (ФБР) США затримало топ-менеджера автоконцерну Volkswagen Олівера Шмідта. Про це повідомляє «Ліга» із посиланням на The New York Times.

Його підозрюють у причетності до приховування маніпуляцій із вихлопними газами.

Менеджера переведуть у Детройт, де він постане перед судом. Шмідт керував відділом автоконцерну з дотримання нормативних вимог у США в 2014-2015 роках.

Вважається, що він нібито грав ключову роль у приховуванні маніпуляцій з вихлопними газами.

Нагадаємо, у вересні 2015 року влада США ініціювала розслідування, внаслідок якого Volkswagen змушений був визнати, що в усьому світі було продано 11 мільйонів автомобілів концерну, на які було встановлено програмне забезпечення, що дозволяло маніпулювати тестами на відповідність моторів екологічним стандартам. Насправді забруднення відпрацьованими газами дизельних автомобілів, які випускає група Volkswagen, у 40 разів перевищував допустимі норми.